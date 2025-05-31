إصابة 3 فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية بغزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إصابة فلسطينيين أحدهما برصاص الاحتلال والآخر بالضرب على الرأس قرب مدينة أريحا.

وفي الوقت ذاته أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لمنزل في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان قد قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا.

وتابع ويتكوف: على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل.

واختتم ويتكوف: هذه الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت اليوم السبت: إن المبعوث ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب يركزان على وقف المذبحة في غزة.



ترامب وويتكوف يركزان على وقف المذبحة في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحتاج إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والعالم يراقب ويفهم مدى تقلب الوضع في غزة.

وزعمت الخارجية الأمريكية: أن السبب الوحيد لاستمرار المذبحة في غزة هو عدم إلقاء حماس سلاحها، وموقف ترامب وروبيو أن حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس ترامب مصمم على أن يكون جزءا من إنهاء المذبحة في غزة، وكان متفائلا جدا أمس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.



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