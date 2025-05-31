السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 3 فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية بغزة

غزة
غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إصابة فلسطينيين أحدهما برصاص الاحتلال والآخر بالضرب على الرأس قرب مدينة أريحا.

وفي الوقت ذاته أصيب 3 فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لمنزل في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان قد قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم السبت، تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا.

وتابع ويتكوف: على حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل.

واختتم ويتكوف: هذه الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت اليوم السبت: إن المبعوث ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب يركزان على وقف المذبحة في غزة.


ترامب وويتكوف يركزان على وقف المذبحة في غزة 

 

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحتاج إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والعالم يراقب ويفهم مدى تقلب الوضع في غزة.
 وزعمت الخارجية الأمريكية: أن السبب الوحيد لاستمرار المذبحة في غزة هو عدم إلقاء حماس سلاحها، وموقف ترامب وروبيو أن حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الرئيس ترامب مصمم على أن يكون جزءا من إنهاء المذبحة في غزة، وكان متفائلا جدا أمس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس دونالد ترامب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وزارة الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بتغييرات تتعلق بإنهاء الحرب على غزة

حماس: سنطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين ونسلم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين

إسرائيل تهدد حماس بقبول صفقة المحتجزين أو مواجهة التصفية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

أشرف حكيمي يسجل هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك إنتر ميلان

دوي يسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في شباك إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يضرب إنتر ميلان بثنائية في الشوط الأول (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة على المحرم

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بسداد الديون والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية