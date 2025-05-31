السبت 31 مايو 2025
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انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية لـ 89 ألف طالب بأسيوط

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو

يؤدي اليوم السبت 80 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي «اللغة العربية - التربية الدينية»، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، التي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من العمل لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لتوفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

 

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

تأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

محافظ أسيوط: إجراءات صارمة وتشكيل لجان متابعة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

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ونوه محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شكلت غرفة عمليات مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط لجميع الإدارات التعليمية متواصلة على مدار اللحظة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط، وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

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