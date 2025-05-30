انطلاق تدريبات مهنية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل في أسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بين مديرية العمل بالمحافظة وإحدى المؤسسات الأهلية، والذي يستهدف تنظيم دورات تدريبية مهنية متخصصة لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إتاحة كافة ورش التدريب للشباب ومنحهم شهادات معتمدة

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورات تشمل مجالات صيانة أجهزة المحمول، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وذلك داخل ورش مركز التدريب المهني ببني غالب التابع لمديرية العمل وسيتم توفير وسائل مواصلات مجانية للمتدربين من وإلى المركز، إلى جانب إتاحة كافة ورش التدريب ومنح شهادات معتمدة بعد إتمام البرامج التدريبية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيتم تقديم جوائز لأوائل المتدربين في كل دورة، لتكون بمثابة دعم مبدئي لبداية مشروعاتهم الخاصة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من وزير العمل محمد جبران، وحرصه على دعم هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة.

ودعا اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات أو التسجيل في تدريبات مماثلة في مجالات أخرى، إلى ملء استمارة التقديم عبر الرابط التالي:



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