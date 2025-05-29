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محافظ أسيوط: رخصة معتمدة وكارنيه الاتحاد المصري لمن يجتاز دورة الإنقاذ والغوص (صور)

تدريب شباب أسيوط
تدريب شباب أسيوط على الغطس والإنقاذ، فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار فعاليات دورة الإنقاذ والغوص والإسعافات الأولية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة، وذلك بنادي أسيوط الرياضي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من أعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الدورة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتنمية مهارات الشباب ورفع كفاءة الكوادر الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، والإدارة المركزية للأداء الرياضي – إدارة الكوادر، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

 

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تلقى تقريرًا، من مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، يفيد أن الأيام الأولى من الدورة، شهدت تنفيذ اختبارات أولية لتحديد المشاركين المؤهلين، تبعها تدريبات عملية على أساسيات الإنقاذ والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة في المسابح والشواطئ، بإشراف نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال، من بينهم الدكتور مؤمن طه ممثل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور طه محمود ممثل الوزارة، وأحمد سلطان مدير عام الإدارة العامة للشباب.

رخصة معتمدة وكارنيه من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمن يجتاز الدورة 

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، دعمه الكامل لهذه المبادرات التي تسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل، مشيرًا إلى أن من يجتاز الدورة بنجاح سيحصل على رخصة معتمدة وكارنيه من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ما يفتح أمامه فرص عمل في مجال الإنقاذ بالمناطق السياحية والمسابح العامة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الدورات لا تهدف فقط إلى التدريب المهني، بل تسهم في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوظيف الرياضة كأداة تنموية فعالة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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