تجهيز 29 مجزرا حكوميا وإلغاء إجازة البيطريين استعدادا لذبح الأضاحي بأسيوط مجانا

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح جميع المجازر الحكومية البالغ عددها 29 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لإجراء عمليات الكشف المجاني تحت إشراف بيطري كامل.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الذبح يتم وفقًا لأعلى المعايير الصحية، في إطار خطة الدولة للحد من الذبح العشوائي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم المخصصة للاستهلاك الآدمي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتوفير خدمات بيطرية متكاملة خلال موسم الأضاحي.

التطهير بالمجازر الحكومية والتأكد من جاهزيتها

وأشار محافظ أسيوط إلى تلقيه تقريرًا من الدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، يؤكد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير بالمجازر الحكومية والتأكد من جاهزيتها الكاملة من حيث النظافة، وتوفر المياه، ومستلزمات التعقيم، والأختام البيطرية الرسمية.

كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين خلال فترة العيد لضمان التواجد الدائم ومتابعة عمليات الذبح والكشف البيطري على اللحوم.

وأكد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الطب البيطري وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، وذلك على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام (088/2055467 – 2055468 - 2055469) لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة

كما وجه اللواء هشام أبو النصر إدارة التفتيش على اللحوم بمحافظة أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة ومباحث التموين، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء البيطريون والعاملون في المجازر خلال هذا الموسم، متمنيًا لأهالي المحافظة عيد أضحى مباركًا يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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