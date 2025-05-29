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محافظ أسيوط: إجراءات صارمة وتشكيل لجان متابعة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

اجتماع تعليم أسيوط
اجتماع تعليم أسيوط استعدادا للشهادة الإعدادية، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، والمقرر انعقادها خلال الفترة من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن جميع الاستعدادات تتم وفق جدول زمني منظم وبالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط وسلامة سير الامتحانات.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرصه على توفير كافة سبل الدعم وتذليل أي معوقات قد تواجه العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويهيئ بيئة آمنة ومحفزة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

 

 

وأوضح المحافظ، أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور قيادات التعليم على مستوى المديرية، منهم سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة، وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى جانب حسام محمود مدير إدارة شؤون الطلبة، ومحمد إسماعيل مدير إدارة التوريدات، وعدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 

 

ناقش الاجتماع الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها داخل اللجان، وآلية تسليم مظاريف الأسئلة وتوزيعها من خلال مندوبي اللجان، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لفتح المظاريف، بما يحفظ سرية الامتحانات ويعزز مصداقيتها.

 

كما شدد محافظ أسيوط على أهمية تأمين اللجان وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش، مؤكدًا حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة مثل سماعات البلوتوث أو الساعات الرقمية من قبل الطلاب أو المعلمين داخل اللجان، مع التأكيد على توقيع العقوبات القانونية حيال أي مخالفات أو محاولات إخلال بنزاهة الامتحانات وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

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ووجه محافظ أسيوط بتشكيل لجان متابعة من المديرية لمتابعة الامتحانات ميدانيًا، وتفعيل غرف العمليات على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية، مشددًا على أهمية الالتزام بالإخلاص والانضباط من جميع القائمين على المنظومة التعليمية، لضمان إجراء امتحانات تتسم بالشفافية والنظام وتحقق أفضل مناخ للطلاب.

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