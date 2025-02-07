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محافظات

أول قرار من محافظ أسيوط بعد نجاح 42% فقط من طلاب الشهادة الإعدادية

اللواء هشام أبو النصر،
اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ببدء تنفيذ مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع مدارس المحافظة، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتحقيق التفوق الدراسي لجميع الطلاب.

 

توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب

 وأكد محافظ أسيوط أن هذه المجموعات تأتي في إطار الإهتمام بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية، لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية. 

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه المجموعات ستشمل جميع المواد الدراسية من خلال معلمين متخصصين في كل مادة، بما يساهم في تعزيز قدرات الطلاب في المواد الدراسية المختلفة.

 

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى التعليم بجميع أنحاء المحافظة وتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب بمختلف المناطق، بما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق الدراسي مطالبًا بأن تكون هذه المجموعات مفتوحة لجميع الطلاب، وبلا أعباء مالية، حرصًا على تخفيف الضغط المادي عن الأسر.

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه سيتم تنظيم المجموعات في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، وتستهدف طلاب الشهادة الإعدادية حيث سيتم تقديم هذه المجموعات خلال أوقات الفراغ، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تتيح للطلاب فرصة للإستفادة من دروس إضافية في جو من التعاون بين الطلاب والمعلمين.

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

وأشاد أبو النصر بدور المعلمين في دعم العملية التعليمية، وحثهم على الإهتمام بالطلاب وتوفير بيئة تعليمية جيدة تشجع على التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط المحافظة لتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030، في النهوض بالمنظومة التعليمية.

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