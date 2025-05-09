قناع المانجو والزبادي لتفتيح البشرة وعلاج حب الشباب ومحاربة التجاعيد

جمال البشرة من علامات الجمال المميزة التي تسعى لها الفتيات، لذا تحرص الفتيات دائمًا على علاج جميع عيوب البشرة سريعًا حفاظًا على جمالهن.

وجمال البشرة يتطلب العناية بها حيث التنظيف والترتيب اليومي، بجانب الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق وتعالج نابعًا من عيوب.

قناع المانجو والزبادي لتفتيح البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع المانجو والزبادى لتفتيح البشرة وعلاج حب الشباب ومحاربة التجاعيد.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من قطع المانجو الناضجة

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الجافة)

بضع قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية)

الطريقة:

اهرسي قطع المانجو جيدا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي العسل والزبادي (أو عصير الليمون حسب نوع بشرتك).

امزجي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على وجه نظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد أولا للتأكد من عدم وجود حساسية.

يمكن استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يخزن القناع في الثلاجة ويستخدم خلال يومين فقط.

قناع المانجو والزبادى لتفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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