فوائد الجزر، يحمي من السكتات الدماغية وأمراض القلب والسرطان

فوائد الجزر، الجزر من الخضراوات الشهيرة التي لها مذاق سكري مميز ويستخدم في الطهي والعصائر وعمل المربى حيث يعشقه الكبار والصغار.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث اشتهر بفعاليته في تقوية النظر ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الجزر

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجزر من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وهو من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات حول العالم، ويتمتع الجزر بمذاق حلو وقوام مقرمش، ويمكن تناوله نيئًا أو مطهوًا، ما يجعله خيار مفضل للكثير من الأشخاص، ولكن ما يميز الجزر حقًا هو فوائده الصحية العديدة التي تجعله مكون أساسي في النظام الغذائي الصحي.

فوائد الجزر، فيتو

فوائد الجزر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الجزر:

يعتبر الجزر من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين "أ" في شكل البيتا كاروتين، وهو مركب مضاد للأكسدة يتحول في الجسم إلى فيتامين "أ"، هذا الفيتامين يعد من العناصر الحيوية لصحة العيون، حيث يساعد على تحسين الرؤية الليلية ويحمي من الإصابة بالتنكس البقعي والتقدم في العمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في النظر.

الجزر غني بالألياف الغذائية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف على تعزيز حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويحسن الهضم بشكل عام.

كما أن تناول الجزر يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، هذا الأمر يعزز من الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

يحتوي الجزر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل فيتامين "C"، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والفولات، مما يعزز من مناعة الجسم ويساهم في تقوية الجهاز المناعي، هذه العناصر الغذائية تعمل أيضًا على تحسين صحة الجلد والشعر، مما يجعل الجزر من الأغذية المفيدة في العناية بالجمال.

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تساهم في تدمير خلايا الجسم وتسرع عملية الشيخوخة، لذلك، يمكن أن يساعد تناول الجزر بإنتظام في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الجزر منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله غذاء مثالي لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو إنقاص الوزن، حيث يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والعصائر.

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