49 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استشهاد 49 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,321 شهيدا و123,770 مصابا منذ أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة، سقوط 72 شهيدا و278 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن جانبها قالت منظمة اليونيسف، اليوم الجمعة، إن أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني استشهدوا أو أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023 بمعدل طفل واحد كل 20 دقيقة.

إصابة 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال قبل تسلمهم مساعدات إنسانية في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأمريكية في محيط محور نتساريم وسط غزة.

الاحتلال يستخدم المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في وقت سابق: ندين استخدام دولة الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي.

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