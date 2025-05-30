صحيفة إسرائيلية: تغيير أماكن الرهائن في غزة يجعل جيش الاحتلال أعمى

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة عرضت حياة 54 رهينة للخطر منهم 20 فقدوا حياتهم.

هآرتس: تغيير أماكن المختطفين بغزة يجعل جيش الاحتلال أعمى



وفي السياق ذاته، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يبذل كل ما في وسعه لمنع تعرض الرهائن للأذى، لكن منذ بداية الحرب أدت العمليات العسكرية إلى تعريض حياتهم للخطر مرارا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عشرين منهم.

وأكدت الصحيفة العبرية في تقريرها، أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 يبذل جيش الاحتلال جهودا كبيرة لمعرفة مكان الرهائن للحد من إطلاق النار في منطقتهم.

وأوضحت "هآرتس" أن تحقيقاتها كشفت أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت 601 يوما، عرضت حياة ما لا يقل عن 54 رهينة للخطر وقد قتل ما لا يقل عن 20 منهم نتيجة هذا النشاط بعضهم في تفجيرات، بينما أعدم خاطفوهم آخرين بسبب نشاط عسكري بالقرب من موقعهم.

وقالت الصحيفة العبرية إن 8 مختطفين حرروا ضمن الصفقة الأخيرة قالوا إن الجيش قصف مناطق كانوا محتجزين فيها، وتستند البيانات إلى محادثات مع عائلات المختطفين ومقابلات مع ناجين من الأسر وعائلاتهم في وسائل الإعلام، ومعلومات من مصادر أخرى.

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