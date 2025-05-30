الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

القسام تعلن استهداف قوة صهيونية بالتعاون مع سرايا القدس شرق خان يونس

القسام، فيتو
القسام، فيتو

اعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية داخل منزل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب شرق خان يونس.

وأوضحت القسام أن الاشتباكات مع القوة الصهيونية جنوب شرق خان يونس لا تزال مستمرة.

وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، مشاهد حصرية لاستهداف مجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها قناة الجزيرة عناصر من المستعربين يتحركون قرب الحدود شرقي رفح، ويقتحمون منازل فلسطينيين.

وتظهر أيضا تفجير عناصر القسام منزلا مفخخا في قوة المستعربين، مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

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