تحرك جديد لـ حماس بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار بغزة

قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار.

وكانت قد أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدخل مراحل حرجة نتيجة توسع وتعمق المجاعة بالتوازي مع مجازر وحشية مستمرة.

وأوضحت الحركة أن ما نشهده من آليات لإدخال المساعدات لقطاع غزة يعد تلاعبا إجراميا باحتياجات المدنيين وفرض واقع يخدم الاحتلال.

كما حذرت من استمرار حالة التخاذل الدولي تجاه المأساة الإنسانية التي تمعن حكومة مجرم الحرب نتنياهو في تعميقها.

ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وفرض وقف العدوان وكسر الحصار وإدخال المساعدات عبر الآليات الأممية.

وطالبت الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف الإبادة في القطاع وتسيير القوافل الإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني، داعية أيضًا أحرار العالم لتكثيف الحراك المتضامن مع غزة وتصعيد الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء التجويع.

وقبل وقت سابق، أفادت وكالة رويترز نقلا عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية قوله إن: 100% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة.

إصابة 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال قبل تسلمهم مساعدات إنسانية في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة 20 فلسطينيا بنيران الاحتلال لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأمريكية في محيط محور نتساريم وسط غزة.

الاحتلال يستخدم المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في وقت سابق: ندين استخدام دولة الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي.

استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ما حدث اليوم دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمدا.. تدخل الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه".

وتابع مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "الاحتلال يفشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصرية.. إقامة غيتوهات لتوزيع مساعدات محدودة سياسة ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة".

الانهيار الغذائي في غزة

وواصل: "ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم والسكوت عنها تواطؤ مفضوح.. نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية لتوثيق جريمة التجويع وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته".

واختتم مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري وفعال لوقف الجريمة وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود.

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