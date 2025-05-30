استعدادا لـ كأس العالم للأندية، تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وباتشوكا المكسيكي في مباراة ودية، تقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ويحل الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.