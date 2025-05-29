على رأسهم إمام عاشور، 6 لاعبين بالأهلي صنعوا الفارق في رحلة التتويج باللقب الـ45

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ساهم عدد من نجوم النادي الأهلي بشكل فعّال في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ القلعة الحمراء، بعد أن قدّموا مستويات قوية، وتركوا بصمات واضحة في العديد من اللحظات الحاسمة، التي لعبت دورًا كبيرًا في حسم اللقب لصالح المارد الأحمر.

نجوم الأهلي يصنعون الفارق في رحلة التتويج باللقب الـ45

وكان لأداء اللاعبين دور محوري في اعتلاء الأهلي صدارة جدول الترتيب والتتويج باللقب، حيث برزت أسماء كثيرة قدّمت لحظات استثنائية في بطولة "دوري نايل"، وساهمت في قيادة الفريق نحو منصة التتويج والظفر بلقب المحلي.

إمام عاشور

ويعد إمام عاشور اكثر لاعب تأثيرًا مع الأهلي في رحلة التتويج بالدوري 45، نظرًا للمستويات الكبيرة والمميزة التي قدمها مع الفريق خلال منافسات البطولة، والذي جعلته يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 13 هدفًا.

وسام أبو علي

النجم الفلسطيني وسام أبو علي، أحد أبرز لاعبي الأهلي مساهمة في تحقيق لقب الدوري للمرة 45، برغم من تراجع مستواه في بعض فترات الموسم، إلى أنه عاد لمستواه المعهود في الأمتار الأخيرة من بطولة الدوري، وأمطر شباك المنافسين بأهدافه الحاسمة، والذي يعد أهمها هو هدف أمام البنك الأهلي في اللحظات الأخيرة من المباراة الذي منح الأحمر 3 نقاط ثمينة للغاية وأخيرًا سوبر هاتريك أمام فاركو.

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم، الذي يعتبره جماهير الأهلي عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 45 مما جعل الكثير منهم في يطلقون على هذا الدوري “دوري ياسر إبراهيم” نظرًا للحظات الحاسمة التي ظهر فيها اللاعب خلال منافسات الدوري والذي أبرزها لقطته الشهرة وهو ينقذ هدفًا محققًا من على خط المرمى أمام سيراميكا كليوباترا، واللقطة الأخرى خلال تقدمه لمنطقة جزاء البنك الأهلي برغم من كونه مدافعًا لصناعة هدف وسام أبو علي في اللحظات الأخيرة من المباراة الذي منح الأحمر 3 نقاط ثمينة للغاية.

أحمد رضا

أحمد رضا الذي انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، كان له دور فعال في حصد فوز الأهلي ببطولة الدوري.

رضا كان له واحد من أهم أهداف الأهلي هذا الموسم والذي كان في شباك بيراميدز في اللحظات الاخيرة، وبرغم أن وقت الهدف اقتصرت أهميته عن الجماهير أنه هدف تعادل في الدقيقة الأخيرة أمام المنافس على بطولة الدوري، إلا أن بعد مرور الوقت اكتشف جماهير الأهلي أن أهمية هذا الهدف أكبر بكثير.

جراديشار

اللاعب الذي انضم للأهلي في يناير الماضي والذي ظهرت بصمته منذ لمسته الأولى مع الأهلي، ساهم بشكل قوي في رحلة تتويج الأحمر بلقب الدوري بعدما نجح في أن يكون ثالث هدف الفريق برصيد 5 أهداف، وثاني أكثر لاعبي الفريق صناعة للأهداف برصيد 5 أهداف.

طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر الذي قدم مع الأهلي مستويات مميزة خلال هذا الموسم، إلا أنه ساهم بشكل كبير في رحلة تتويج الأهلي ببطولة الدوري بسبب أدائه المميز على مدار الموسم.

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية.

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة مرة وحيدة اعتباريًّا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

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