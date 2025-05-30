حمية "مايند" الغذائية، نظام غذائي لحماية الدماغ من التدهور المعرفي

يُقدم نظام "مايند" (MIND)، والتي تمثل اختصارًا لعبارة "تدخل حمية البحر الأبيض المتوسط-داش لتأخير التنكس العصبي"، نهجًا غذائيًا مبتكرًا يجمع بين أفضل ما في حميتي البحر الأبيض المتوسط و"داش" الشهيرتين.

وصُممت هذه الحمية بالأساس للحفاظ على صحة الدماغ، بهدف الوقاية من التدهور المعرفي أو إبطائه، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. وتشير الدراسات الأولية إلى فاعليتها الكبيرة في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 53% لمن يلتزمون بها بدقة، و35% لمن يتبعونها بشكل أقل صرامة.

ورغم أن التوصية الأولية كانت تستهدف كبار السن الأصحاء، فقد توسعت في عام 2018 لتشمل أيضًا الأفراد الذين تجاوزوا الثمانين عامًا والذين تعرضوا لـسكتة دماغية.

نظام غذائي، فيتو

المجموعات الغذائية التسع الأساسية لصحة الدماغ

تعتمد حمية "مايند" على 9 مجموعات غذائية رئيسية، تُعدّ جميعها ضرورية لدعم وظائف الدماغ.

وتشمل هذه المجموعات: الخضراوات الورقية الخضراء، والخضراوات الأخرى، والمكسرات، والتوت، والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والأسماك، والدواجن، وزيت الزيتون.

البروتين

تُركز الحمية على تناول البروتينات الصحية بكميات محددة لتعزيز صحة الدماغ والجسم بشكل عام، ويُوصى بتناول الفاصوليا كل يومين، والدواجن مرتين أسبوعيًا، والسمك مرة واحدة أسبوعيًا. ويمكن دمج هذه المصادر البروتينية، مثل تحضير طبق من الفلفل الحار بالفاصوليا والديك الرومي لتناوله على مدار عدة أيام. تتميز هذه الأطعمة بغناها بالبروتين وانخفاض محتواها من الدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على صحة عامة مثلى ووظائف دماغية سليمة.

الخضراوات والحبوب الكاملة

لتحقيق أقصى استفادة من حمية "مايند"، ينبغي الحرص على تناول سلطة يوميًا، بالإضافة إلى نوع آخر من الخضراوات، وثلاث حصص من الحبوب الكاملة. وعلى الرغم من أن أي نوع من الخضراوات يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أن الخضراوات الورقية الخضراء مثل الكرنب الأخضر والكرنب والسبانخ تُعد ذات قيمة غذائية عالية بشكل خاص للدماغ. وفيما يتعلق بالحبوب، لا تزال الأبحاث مستمرة لفهم الآليات الدقيقة التي تعمل بها هذه الأطعمة معًا لدعم وظائف الدماغ. يسعى الباحثون إلى كشف أسرار فاعلية حمية "مايند" وكيفية تفاعل مكوناتها لتحقيق هذه الفوائد الصحية.

الوجبات الخفيفة الذكية

تُعتبر المكسرات والتوت خيارات مثالية للوجبات الخفيفة في حمية "مايند"، حيث ارتبط كلاهما بتحسين صحة الدماغ. ويُعرف التوت الأزرق والفراولة بشكل خاص بفوائدهما في الحفاظ على الأداء الأمثل للدماغ، وقد يساعدان في إبطاء ظهور الأعراض المرتبطة بمرض الزهايمر.

زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون ليس فقط عنصرًا أساسيًا لإضافة نكهة مميزة للعديد من الأطباق مثل الخبز والسلطات والمعكرونة والخضراوات المطبوخة، ولكنه أيضًا يلعب دورًا حيويًا في تعزيز وظائف الدماغ على المدى الطويل والحماية من الإصابة بالخرف، مما يجعله مكونًا لا غنى عنه في هذه الحمية.

تجنب المجموعات الغذائية غير الصحية

لتحقيق أقصى فاعلية لحمية "مايند"، من الضروري تقليل أو تجنب بعض المجموعات الغذائية التي تُعد غير صحية للدماغ والجسم. تُقلل هذه الحمية بشكل خاص من تناول اللحوم الحمراء، والزبدة والسمن النباتي، والجبن، والمعجنات والحلويات، والوجبات المقلية أو السريعة.

وتُحدد التوصيات الكميات المسموح بها كالتالي: أقل من 4 حصص أسبوعيًا من اللحوم الحمراء، وأقل من ملعقة كبيرة من الزبدة يوميًا، وأقل من حصة أسبوعية من كل من الجبن كامل الدسم، والأطعمة المقلية، والوجبات السريعة.

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