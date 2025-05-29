أخبار الرياضة اليوم: ريفيرو مديرا فنيا للأهلي.. جاهزية ثنائي الزمالك لمباراة فاركو.. التعادل يحسم 4 مباريات بالدوري الممتاز.. حقيقة تدريب حسام البدري للمصري البورسعيدي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي رسميا الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو لمدة موسمين خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

طالب المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني المنتظر للنادي الأهلي، بضرورة استمرار لاعب خط الوسط ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، بداية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

انتهت مباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، على ملعب غزل المحلة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن في الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز التاسع والأخير بنفس عدد الرصيد من النقاط.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي الأبيض في جزء من المران، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عقب ذلك خاض الثنائي تدريبات منفردة بالكرة تحت قيادة محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهما.

تعادل فريق الاتحاد السكندري وإنبى، إيجابيا بهدف لكل فريق على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عبر قناة النادي التعاقد مع محمد سيحا حارس مرمي المقاولون العرب المعار لفريق حرس الحدود، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

تدرب تحت قيادة محمد يوسف المدير الرياضي الحالي للنادي الأهلي والمدير الفني السابق لحرس الحدود.

انتهت مباراة فريق زد، مع نظيره سموحة بالتعادل السلبي والتي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدورى المصري الممتاز.

علق رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، على قرار رحيله الرسمي عن صفوف الفريق، موجها رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 13 عامًا داخل جدران النادي.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

احتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ليضمن المشاركة بالبطولة الكونفيدرالية.

وفاز فريق المصري البورسعيدي علي نظيره حرس الحدود بنتيجة 0/2 للمصري، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، والتي جرت مساء امس الأربعاء، على استاد السويس الجديد.

الدوري المصري، تعادل فريق طلائع الجيش، مع نظيره مودرن سبورت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عرض النادي الأهلي لـ محمد شوقي، مدرب الفريق السابق، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول عقب إعلان تعيين خوسه ريفيرو بجهاز الفنني.

وأعلن الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريفيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

أعلن النادي الأهلي رسميا توجيه الشكر لثلاثي الفريق، رامي ربيعة، وحمزة علاء، وأكرم توفيق، عقب نهاية عقدهم مع الفريق وعدم توصلهم لاتفاق مع النادي بشأن تمديد عقدهم.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

أعلن الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ري فيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، فوزا هاما أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من سلسلة مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

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