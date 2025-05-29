الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

ثنائي الزمالك يقترب من الجاهزية قبل مواجهة فاركو في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي الأبيض في جزء من المران، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي ومحمود بنتايج في الفقرة التأهيلية بشكل كامل، بالإضافة إلى جزء من تدريبات الكرة، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للثنائي بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي لتجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المُقبلة.

عقب ذلك خاض الثنائي تدريبات منفردة بالكرة تحت قيادة محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهما.

وغاب ناصر منسي ومحمود بنتايج عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى الأول من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، والثاني من  تمزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم السبت المقبل 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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