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رياضة

كرة السلة، الاتحاد يفوز على الأهلي في ثالث جولات نهائي دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، فوزا هاما أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من سلسلة مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة (75-70)، في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (88-76)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام الأهلي بنتيجة (83-73).

بهذه النتيجة يتقدم الاتحاد السكندر على الأهلي بنتيجة (2-1) في سلسلة مواجهات الدور النهائي من دوري السوبر لكرة السلة.

وتقام سلسلة مواجهات الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المواعيد التالية:

المباراة الأولى - الأحد 25 مايو | انتهت بفوز الاتحاد السكندري

المباراة الثانية - الثلاثاء 27 مايو | انتهت بفوز الأهلي

المباراة الثالثة - الخميس 29 مايو | انتهت بفوز الاتحاد السكندري 

المباراة الرابعة - السبت 31 مايو

المباراة الخامسة - الأحد 1 يونيو

ويقام نهائي دوري السوبر للموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام “بيست أوف فايف”، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري رسميا.

ووصل الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

فيما وصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج بنتيجة (3-1)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

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