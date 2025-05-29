الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

رسميا، الأهلي يعلن التعاقد مع خوسيه ريفيرو لمدة موسمين

خوسيه ريفيرو
خوسيه ريفيرو

أعلن النادي الأهلي رسميا الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو لمدة موسمين خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في مباراة ودية، ستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

فيما رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

بطولة الدوري العام 45 مرة. 
- بطولة كأس مصر 39 مرة. 
- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات. 
- دوري القاهرة 16 مرة. 
- كأس السوبر المصري 15 مرة.
- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.
- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

- بطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة.
- بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.
- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.
- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة. 
- كأس السوبر الأفريقي 8 مرات. 
- كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.
- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة.
- كأس النخبة العربية مرتين.

 

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