أول تعليق من رامي ربيعة بعد إعلان رحيله رسميا عن الأهلي

علق رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، على قرار رحيله الرسمي عن صفوف الفريق، موجها رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 13 عامًا داخل جدران النادي.

ونشر ربيعة صورة له على حسابه الشخصي انستجرام وكتب: في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة اللي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي لأكثر من ١٣ سنة مع الفريق الأول حصلت خلالها على بطولات عديدة ولم أبخل يوم بنقطة عرق، ومجهود على فريقي.

كرة القدم بها متغيرات كثيرة وكنت أتمنى أن أكمل المسيرة مع النادي الأهلي العظيم، ولكن أعلن نهاية مسيرتي مع النادي، لم يكن القرار سهلًا، ولكن اخترت القرار المناسب، أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية، وفي البطولات المقبلة، وأتمنى التوفيق في ما هو قادم، شكرًا للنادي الأهلي، شكرًا لجمهور الأهلي العظيم.

وأعلن النادي الأهلي رسميا توجيه الشكر لثلاثي الفريق، رامي ربيعة، وحمزة علاء، وأكرم توفيق، عقب نهاية عقدهم مع الفريق وعدم توصلهم لاتفاق مع النادي بشأن تمديد عقدهم.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في مباراة ودية، ستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

فيما رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

بطولة الدوري العام 45 مرة.

- بطولة كأس مصر 39 مرة.

- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.

- دوري القاهرة 16 مرة.

- كأس السوبر المصري 15 مرة.

- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

- بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.

- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

- كأس السوبر الأفريقي 8 مرات.

- كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة.

- كأس النخبة العربية مرتين.

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