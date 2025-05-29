الأهلي يعرض على محمد شوقي منصبا جديدا بعد رحيله عن الفريق الأول

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عرض النادي الأهلي لـ محمد شوقي، مدرب الفريق السابق، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول عقب إعلان تعيين خوسه ريفيرو بجهاز الفنني.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه حارس الأهلي، أن إدارة الأهلي عرضت على محمد شوقي تولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي لكن إدارة الأهلي لم تتلقَ ردًا منه حتى الآن.

وأعلن الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريفيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

وضم:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار الكابتن عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

بطولة كأس العالم للأندية 2025

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو 6-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية، بعد انتهاء مشواره في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في مباراة ودية، ستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى لـ كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

فيما رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

بطولة الدوري العام 45 مرة.

- بطولة كأس مصر 39 مرة.

- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.

- دوري القاهرة 16 مرة.

- كأس السوبر المصري 15 مرة.

- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

- بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.

- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

- كأس السوبر الأفريقي 8 مرات.

- كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة.

- كأس النخبة العربية مرتين.

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