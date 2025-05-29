غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي 1/1 في آخر جولات الدوري الممتاز (صور)

انتهت مباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1/1، على ملعب غزل المحلة، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل مروان حمدي هدف الإسماعيلي في الدقيقة 73، وتعادل عمرو الجزار لفريق غزل المحلة في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن في الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز التاسع والأخير بنفس عدد الرصيد من النقاط.

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

عبد الله جمال، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد، محمد خطاري، إيريك تراوري، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، هشام محمد، نادر فرج، مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن محروس، محمد بيومي، محمد وجدي، علي الملواني، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، عبد الله حسن، حسن صابر.

تشكيل غزل المحلة ضد الإسماعيلي

أحمد النفراوي، بسام وليد، أحمد كاستيلو، عمرو الجزار، محمد جابر، موري توريه، محمد حمدي ذكي، يحيى زكريا، محمد بن حمودة، أحمد فوزي، عبده يحيى.

وعلى مقاعد البدلاء: إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، أحمد العربي، محمد عصام، محمد بنشرقي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب.

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