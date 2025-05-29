تعادل 1/1 بين الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري وإنبى، إيجابيا بهدف لكل فريق على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

مباراة الاتحاد السكندري وانبي

وتقدم الاتحاد السكندري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق فإن ديريك وتعادل لفريق إنبي أحمد العجوز في الدقيقة 45.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

تشكيل إنبي أمام الاتحاد

ترتيب الاتحاد السكندري وإنبي في جدول الدورى العام

ويحتل الاتحاد المركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 26 نقطة ولعب 8مباريات فاز في 1 وخسر 2 وتعادل في 5 وله 3 أهداف وعليه 5.

ويحتل نادى إنبى المركز الرابع برصيد 27 نقطة لعب 8 مباريات فاز في 4 مباريات وخسر 1 وتعادل في 3 وله 8 أهداف وعليه 7.

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