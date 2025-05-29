الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: السعودية تحتل مكانة بالغة الأهمية في سياستنا

عراقجي
عراقجي

 قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس: إن السعودية لها مكانة مهمة في سياسة الجوار الإيراني، مؤكدا أن طهران ستواصل علاقاتها الأخوية مع الرياض ولن تسمح بحدوث أي خلل فيها.

 

عراقجي: السعودية تحتل مكانة بالغة الأهمية في سياستنا 

 وفي تغريدة نشرها على حسابه على موقع “ إكس”، قال عراقجي، معلقا على قيام السلطات السعودية بإخلاء سبيل عالم دين إيراني احتجز في السعودية بعد عرضه مقطعا ينتقد السلطات السعودية: "علاقاتنا مع السعودية تحظى حاليا باهتمام جاد بسبب القضية المطروحة. أنا على اتصال مع زملائي في مكتب بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج لضمان عدم تأثر عملية إرسال الحجاج الإيرانيين".

وأضاف: "إيران جادة تماما بشأن علاقاتها مع السعودية. سياسة الجوار التي بدأناها سابقًا هي سياسة في غاية الأهمية، والسعودية تحتل مكانة بالغة الأهمية فيها. سنواصل علاقاتنا الأخوية ولن نسمح بحدوث أي خلل فيها".

وأطلقت السلطات السعودية في وقت سابق من اليوم سراح رجل دين إيراني كانت قد احتجزته الاثنين الماضي بسبب انتقاده على مواقع التواصل أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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السعودية طهران عراقجي إيران

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