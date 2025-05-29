فوائد القته، مهمة في الصيف وتخفض ضغط الدم والكوليسترول

فوائد القته، القته من الخضروات الشعبية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وفوائد القته عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القته أو القثاء وهو نوع من أنواع الخيار، يعرف في بعض المناطق باسم "القشعر" أو "القته"، وهو نبات عشبي موسمي ينتمي إلى الفصيلة القرعية، وهو يشبه الخيار إلى حد كبير، لكنه أطول منه وأرق، ويتميز بطعم أكثر اعتدالا ونعومة، ويزرع القثاء في العديد من المناطق العربية وخاصة في البيئات الحارة، ويستهلك طازجا في السلطات أو يؤكل بمفرده كوجبة خفيفة، وعرف الإنسان القثاء منذ آلاف السنين، فقد ورد ذكره في الكتب السماوية وفي كتب الطب القديمة، كما استخدمه العرب في الطب الشعبي لعلاج عدد من الأمراض، ومع تطور الأبحاث، تبين أن لهذا النبات فوائد غذائية وصحية مهمة.

القيمة الغذائية للقته

وأضافت منى، تحتوي القته على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية، منها:

نسبة عالية من الماء (تتجاوز 90%)، مما يجعله مرطب ممتاز للجسم.

كميات جيدة من الألياف الغذائية.

فيتامينات مثل، فيتامين C، فيتامين A، وفيتامين K.

معادن مثل، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد.

مركبات مضادة للأكسدة مثل: الفلافونويدات والبوليفينولات.

فوائد القته للصحة

فوائد القته للصحة

وتابعت، أن من فوائد القته:-

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن القته تساعد في تعويض السوائل المفقودة من الجسم، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة.

يساعد القته على تنظيم حركة الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف، مما يقي من الإمساك ويحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

القته منخفضة جدا بالسعرات الحرارية ولا تحتوي على دهون تقريبا، مما يجعله خيار ممتاز للراغبين في تقليل وزنهم دون الإخلال بتوازنهم الغذائي.

البوتاسيوم الموجود في القته يساعد على خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أن الألياف والمضادات الأكسدة تسهم في خفض الكولسترول الضار.

تحتوي القته على مركبات تساعد في محاربة الالتهابات، مما يجعله مفيد في حالات مثل التهاب المفاصل أو التهابات الجلد.

تستخدم القته في وصفات التجميل الطبيعية، إذ يساعد في ترطيب البشرة وتخفيف الالتهابات والاحمرار، ويعتقد أنها تساهم في تأخير ظهور التجاعيد.

تساعد القته في التخلص من السموم وتفيد الكلى بفضل تأثيره المدر للبول، مما يقلل من خطر تكون الحصوات الكلوية.

بفضل غناها بفيتامين C والمركبات المضادة للأكسدة، فإن تناول القته بانتظام يعزز الجهاز المناعي ويزيد من مقاومة الجسم للأمراض.

استخدامات القته

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن استخدامات القته، عديدة، منها:-

في الطب الشعبي، يستخدم لعلاج الحمى، تخفيض حرارة الجسم، والتخفيف من العطش.

في التجميل، يهرس ويوضع على الوجه كقناع للترطيب والنضارة.

في التغذية اليومية، يدخل في السلطات، أو يؤكل مع اللبن والنعناع، أو يقدم كمقبلات مع الأطباق الرئيسية.

نصائح لتناول القته بآمان

واضافت منى، أنه يفضل تناول القته طازجة، إذ إن تخزينها لفترات طويلة يفقده دا جزء من قيمتها الغذائية، ويجب غسلها جيدا قبل تناولها، خاصة إذا لم تكن عضوية، ولا ينصح بالإفراط في تناولها لمن يعانون من مشاكل في الهضم أو القولون العصبي، لأنها قد تسبب الانتفاخ في بعض الحالات.

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