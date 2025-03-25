الثلاثاء 25 مارس 2025
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صحة ومرأة

الخيار ينقص الوزن ويعزز صحة الكلى ويقوى المناعة

الخيار
الخيار

فوائد الخيار، الخيار من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وعادة يستخدم في تحضير أنواع السلطة المختلفة.

وفوائد الخيار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لصحة الإنسان، وهو من أكثر الخضروات استخداما في العالم، سواء كوجبة خفيفة أو ضمن السلطات أو العصائر، ويتميز الخيار بقيمته الغذائية العالية ومحتواه الكبير من الماء، حيث تصل نسبة الماء فيه إلى حوالي 95%، مما يجعله خيار ممتاز للترطيب، خاصة في فصل الصيف.

فوائد الخيار للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الخيار التى تدفعنا لتناوله:-

  • تعزيز ترطيب الجسم، فبفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد الخيار في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، ويمنع الجفاف، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجلد والكلى.
  • يحتوي الخيار على مضادات أكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين والفلافونويدات، وهذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي تساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.
فوائد الخيار 
فوائد الخيار 
  • يدعم صحة الجهاز الهضمي، نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تعزز حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.
  • يساعد في تقليل الحموضة وتهدئة المعدة، وله دور في منع الإمساك وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.
  • يلعب الخيار دورا في تقليل الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية، وغني بالماء والألياف، مما يعطي شعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول دون استهلاك سعرات حرارية عالية، ولذلك ينصح به في الحميات الغذائية.
  • من الناحية الجمالية، يُستخدم الخيار موضعيا لترطيب البشرة وتفتيحها، والتقليل من الانتفاخ تحت العينين، وله خصائص مهدئة تساعد في علاج التهابات الجلد وحروق الشمس.
  • الخيار ليس مجرد خضار يُضاف إلى الأطباق، بل هو عنصر غذائي متكامل يحمل في طياته فوائد صحية وجمالية متعددة، مما يجعله خيار مثالي لكل من يسعى إلى نمط حياة صحي ومتوازن.
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الخيار فوائد الخيار فوائد الخيار للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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