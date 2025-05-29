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صحة ومرأة

فوائد الكابوتشا، يعالج الإمساك ويحمي من جفاف العين والأمراض المعدية

الكابوتشا، فيتو
الكابوتشا، فيتو

فوائد الكابوتشا، الكابوتشا من أنواع الخس الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويستخدم عادة فى السلطة والمقبلات وعمل الساندويتشات.

وفوائد الكابوتشا، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والماء والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكابوتشا أو الخس الكابوتشا هو نوع من الخس الذي يتميز بأوراقه العريضة والمقرمشة وطعمه اللطيف المنعش، وينتشر استخدامه في السلطات والساندويتشات، ويعد خيار جيد لمحبي الغذاء الصحي، وعلى الرغم من مظهره البسيط، فإن الكابوتشا يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة مهمة لأي نظام غذائي متوازن.

القيمة الغذائية للكابوتشا

وأضافت منى، أن الكابوتشا منخفض السعرات الحرارية والدهون، ولكنه غني بالماء والألياف وبعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، ويحتوي كل 100 جرام تقريبًا من الكابوتشا على حوالي 15 سعرة حرارية فقط، وأكثر من 90% ماء، وألياف غذائية، وفيتامين A، وفيتامين K، وفيتامين C، وحمض الفوليك، ومعادن مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم.

فوائد الكابوتشا للصحة 
فوائد الكابوتشا للصحة 

فوائد الكابوتشا للصحة 

وتابعت، أن من فوائد الكابوتشا للصحة:-

  • نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء (أكثر من 90%)، فإن تناول الكابوتشا يساهم في ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.
  • الكابوتشا يحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك، كما أن الألياف تساعد على الشعور بالشبع، ما يساهم في التحكم بالوزن.
  • الكابوتشا يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين A، الذي يعد أساسيا للحفاظ على صحة العين والرؤية الجيدة، كما يقي من أمراض مثل التنكس البقعي وجفاف العين.
  • يحتوي الكابوتشا على فيتامين C ومضادات أكسدة تساهم في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.
  • البوتاسيوم الموجود في الكابوتشا يساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن انخفاض محتواه من الصوديوم والدهون يجعله مناسبا لمرضى القلب.
  • كونه منخفض السعرات وعالي الألياف، فإن الكابوتشا يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بدون إضافة الكثير من السعرات، مما يجعله مثالي للأنظمة الغذائية الهادفة لفقدان الوزن.
  • تحتوي أوراق الخس، ومن ضمنها الكابوتشا، على مركبات طبيعية لها تأثير مهدئ، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكابوتشا قد يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.
  • بفضل غناه بالماء والفيتامينات المضادة للأكسدة، يساهم الكابوتشا في ترطيب البشرة من الداخل ويمنحها مظهر صحي ونضر.
  • فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الكابوتشا تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد.

طرق تناول الكابوتشا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الكابوتشا بطرق متنوعة، منها:

  • إضافته إلى السلطات الطازجة.
  • استخدامه في الساندويتشات بدلًا من الخبز أو مع المكونات الأخرى.
  • عصره مع الخضروات الأخرى للحصول على عصير غني بالمغذيات.
  • استخدامه كقاعدة خضراء في وجبات منخفضة الكربوهيدرات.
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الكابوتشا فوائد الكابوتشا فوائد الكابوتشا للصحة صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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