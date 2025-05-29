الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

تموين الشرقية تكثف الجهود اليومية لضبط الأسواق

الجهود اليومية لضبط
الجهود اليومية لضبط الأسواق -فيتو

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية 

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اتخاذ الإجراءات القانونية 

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالظيم  المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن تلك الحملات للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

 

محاضر للمخالفين بمراكز المحافظة 

 هذا وقد شنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير المحضر رقم 6352 جنح كفر صقر لتجميع عدد (3) شكائر كيماوي مدعم خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله بغرض بيعه في السوق السوداء، بالإضافة رقم 6294 جنح كفر صقر لحيازة (10) كراتين مكرونة بدون فواتير.

 

السعديين وكفر صقر 

كما  تحرير محضر رقم 6295 جنح كفر صقر لعدم الإعلان عن أسعار قطع غيار موتسيكلات. والمحضر رقم 6296 جنح كفر صقر لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحومات، وكذلك محضر رقم 21031 ضد ج.ا.ع  صاحب محل جزارة بقرية السعديين للذبح خارج المجازر الحكومة، وتم التحفظ على 8 كيلو لحمه.ومحضر رقم 21032  ضد ج.ف.ا صاحب محل جزارة بقرية السعديين للذبح خارج المجازر الحكومة، وتم التحفظ على 5 كيلو لحمة.

 عدم تغطية اللحوم بالشاش

 كما تم  تحرير المحضر رقم 21033 ضد هـ.ر.م  صاحب محل دواجن بقرية السعديين لعدم وجود شهادة صحية. والمحضر رقم 21034 ضد م.س.ع وصاحب محل جزارة ببندر منيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار. والمحضررقم 21035 ضد م.ف.م  محل جزارة ببندر منيا القمح لعدم تغطية اللحم بالشاش الأبيض. 

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ضبط 2طن دقيق بفاقوس

 وأيضا تم تحرير محضر رقم 21036 ضد ا.و.م صاحب سوبر ماركت ببندر منيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار هذا، وقد تم ضبط عدد 34 شيكارة دقيق بلدي بمراكز أولاد صقر وكفر صقر والإبراهيمية، وضبط ٢ طن دقيق بلدي بمركز فاقوس.

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المهندس عبدالكريم غوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية حماية المستهلك الطب البيطري مديرية الصحه الجهات الرقابية مباحث التموين

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