تموين الشرقية: ارتفاع كمية الاقماح الموردة لمواقع التخزين لـ 513 الف طن

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده بالأمس من الأقماح بلغ ١٢٩٥٤ طنا و٢٢١ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥١٢٧٢٣ طنا و٧٣٢ كيلو جرام إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

امساك سجلات بالمواقع التخزينية

عوض الله أضاف إنه من شروط أماكن التخزين التأكد من خلو المواقع التخزينية لإستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥ من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة وإعداد الصوامع والبناكر والهناكر والشون ونظافتها وتطهيرها من اثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم ٢٠٢٥ إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

الحقول الارشادية التابعة لمشروع ترشيد المياة

بينما أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٥٠٨٤٠ فدان حتي الآن موضحا أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الابراهيمية، ابو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر )

اصناف ذات انتاجية عالية ومقامو للافات

موضحا الاصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى ( مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

المهندس حازم الاشمونى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية بإعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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