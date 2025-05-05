تموين الشرقية: توريد 233 ألف طن من الأقماح المحلية للصوامع

أكد المهندس كريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقماح المحلية طبقا لمواصفات التخزين.

توافر وسائل الحماية الأولية

بالإضافة إلى أنها لابد أن تحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل (ونش أو جرار) أو (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق وتحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.

المهندس عماد محمد جنجن

فيما أشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلى أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٦٩٤٧٨ فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث أن ما تم توريده بالأمس للمواقع التخزينية بلغ ٢٦٦٥٥ طنا و100 كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 233447 طن قمح.

انتظام عمليات التوريد بالمحافظة

وأوضح أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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