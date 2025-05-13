تموين الشرقية: تحرير٢٤٩ محضرًا خلال حملات تموينية مفاجئة

أكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بمحافظة الشرقية أن المديرية مستمرة في توجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد النجار بالاضافة إلى مديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق محافظة الشرقية بالاضافة إلى أنها ماضية فى الاستمرارفى التصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

إحكام الرقابة على حركة البيع والشراء

وأشارت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إنه الرقابة التموينية قامت بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابة علي حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (٢٤٩) محضرًا منها (١٨٥) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير (٦٤)محضرا خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الاعلان عن الأسعار والبيع بأسعار ازيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص.

حملات تموينية لضبط الاسعار باشرقية

ضبط 21 طن مخللات ولحوم مجمدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي و٥٠٠ كيلو دقيق سياحي و٢١ طن مخللات و٥٥ كيلو لحوم مجمدة وأسماك و٧٠٠ كيلو سكر و٢٦٦٨ كيس سكر و١٦٩٢ زجاجة زيت و٥٠٣ كيس مكرونة جميعهم سلع تموينية مدعمة و٦ ونصف طن اعلاف حيوانية وطن و٢٥٠ و250كيلو تمور و٧ طن سماد و١١٦١ سولار و١٠ أطنان حديد و٤٠٠ شيكارة أسمنت و١٠٠ شيكارة جبس جميعهم سلع مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر ضد أصحابها المخالفين.

المهندس حازم الاشمونى

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

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