تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين والعمل على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقية وحتى يرتدع التجار المخالفين.

حملات تموينية تفتيشية موسعة

وقامت مديرية التموين بشن حملات تفتيشية موسعة لضبط أصحاب الأنشطة التجارية غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2.5 طن سكر معبأ داخل مخزن مواد غذائية بالعاشر بدون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3018 جنح ضد صاحب المخزن.

ضبط 2,5 أرز بدون أوراق أو مستندات

كما تم ضبط 2.5 طن أرز داخل منفذ بيع بالعاشر بدون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3020 جنح ضد صاحب المنفذ وتحرير محضرين جنح لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ضد أصحاب محلات بقالة ضبط 3 مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص الوزن فى الرغيف، بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان.

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