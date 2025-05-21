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محافظات

تموين الشرقية يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها

تموين الشرقية ضبط
تموين الشرقية ضبط 7 أطنان دقيق بلدي بأبوكبير-فيتو

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كثفت الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة

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وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن تلك الحملات تم تنفيذها على الأنشطة التجارية والمخابز  للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 140 شيكارة دقيق بلدى مدعم 

وتمكنت إدارة تموين أبو كبير من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من الدقيق البلدى مقدارها  ١٤٠ شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كيلوجرام بإجمالي وزن ٧ طن وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ورقم المحضر ٩٩٥١ جنح ابوكبير.

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 وكان محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المراكز المدن والأحياء والقرى بضرورة اليقظة والعمل على تسيير حملات يوميا على المحلات التجارية والأسواق والمخابز وذلك لحماية المواطنين من استغلال التجار ورفعهم الأسعار بدون مبرر قانوني. 

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المهندس عبدالكريم عوض الله محافظة الشرقية وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية ضبد 7طن دقيق تهريبها لبيعها بالسوق السوداء

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