الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية: نسعى لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم

محافظ الشرقية خلال
محافظ الشرقية خلال اللقاء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

 

والتقى محافظ الشرقية اليوم الخميس، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين والتي تأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية لتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة. 

دفع عجلة العمل 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية: إن هذا اللقاء يستهدف دفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين حتى ينعم المواطن الشرقاوى بالخدمات.

استعراض وحل المشكلات، المحافظ استمع الى النواب

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

الجميع يعمل بالشرقية لنهضة المواطن 

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

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محافظ الشرقية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خطط المحافظة المستقبلية مستوى الخدمات المقدمة التعرف على الخطط المهندس حازم الاشمونى الاجهزة التنفيذية بالمحافظة

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