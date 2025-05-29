الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

إزالة 14 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ  الشرقية
محافظ  الشرقية

أكد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولي من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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التنبيه على رؤساء  المدن والمراكز 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية: إن المهندس محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المدن والمراكز والأحياء ورؤساء الوحدات  المحلية بضرورة الرصد الفورى لأي إقامة بناء بالتعدي للإزاله فى حينه.

التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على  أملاك الدولة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٦ حالات تعدي على مساحة ٤٠٤٢ متر مباني و٨ حالات  تعدي على مساحة ٦ قيراط  و١٠ أسهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة. 

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التصدى لأى محاولة بناء عشوائي 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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