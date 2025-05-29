كارثة بيئية، الجفاف يصيب شمال غرب إنجلترا (صور)

أعلنت وكالة البيئة في المملكة المتحدة أن شمال غرب إنجلترا دخل رسميًا في حالة جفاف، مضيفة أن المنطقة دخلت حالة جفاف فى 21 مايو الجاري بسبب انخفاض منسوب المياه فى الخزانات والأنهار.

معدل هطول أمطار بين فبراير وأبريل

وفقها لهيئة الإذاعة البريطانية، شهدت المنطقة ثالث أقل معدل هطول أمطار بين فبراير وأبريل على الإطلاق منذ عام 1871، بينما شهدت إنجلترا ككل أشد فتراتها جفافًا خلال تلك الأشهر الثلاثة منذ عام 1929، ويأتي هذا على الرغم من هطول الأمطار مؤخرًا.

وقال متحدث باسم وكالة البيئة: “دخلنا رسميًا حالة الجفاف في شمال غرب إنجلترا في 21 مايو وابريل بسبب انخفاض منسوب المياه في الخزانات والأنهار.. وعلى الرغم من هطول الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال مستويات المياه منخفضة، ونشجع الناس على إدراك آثار الجفاف مع دخولنا فصل الصيف”.

مراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ خطتنا لمواجهة الجفاف

وتابع: "مع استمرار فترات عدم الاستقرار وهطول الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ خطتنا لمواجهة الجفاف في شمال غرب إنجلترا".

بلغ إجمالي مخزون خزانات إنجلترا 84% بنهاية أبريل، وهو أقل مما كان عليه في نفس الفترة من العام خلال جفاف صيف 2022، وحذرت وكالة البيئة من خطر "متوسط" للجفاف في إنجلترا هذا الصيف إذا لم تستمر الأمطار.

وأكدت الهيئة التنظيمية أنه لا توجد حاليًا أي خطط لحظر خراطيم المياه، لكنها حذرت من أن شركات المياه قد تضطر إلى تطبيق تدابير تشمل قيودًا في الأشهر المقبلة.

إمدادات المياه في المملكة المتحدة معرضة للخطر

وحذرت الحكومة البريطانية من أن إمدادات المياه في المملكة المتحدة معرضة للخطر، حيث أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية أن المملكة المتحدة شهدت أكثر ربيع مشمس منذ بدء تسجيل البيانات عام 1910.

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