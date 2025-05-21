فرنسا: مصرع مهاجرين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش إلى إنجلترا

أعلنت السلطات الفرنسية مصرع مهاجرَين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش.

مهاجرين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا

وفي وقت سابق؛ ذكرت السلطات الإقليمية الفرنسية، أن عدة مهاجرين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قالت محافظة با دو كاليه الواقعة بشمال فرنسا "لقد فقد عدة مهاجرين حياتهم"، دون تحديد عدد الضحايا.

تشديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الواصل بين فرنسا إلى إنجلترا

ورغم جهود السلطات الفرنسية والبريطانية للحد من توافد المهاجرين، تمكن حوالي 21,700 شخص من عبور بحر المانش إلى السواحل الإنجليزية على متن "قوارب صغيرة"، وفقًا لما ذكرته السلطات.

ولطالما أثار ملف الهجرة توترات بين السلطات الفرنسية والبريطانية، الأمر الذي دفع إلى تشديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الواصل بين البلدين منذ عام 2018.

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