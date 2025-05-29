الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر فرمان من النحاس قبل قيادة ريفيرو للأهلي

فريق الاهلي
فريق الاهلي

قرر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز الكبير بستة أهداف دون رد على فاركو في ختام مباريات الدوري الممتاز وحصد اللقب الـ ٤٥ في تاريخ النادي. 

ومن المنتظر أن يعود الفريق  الى التدريبات يوم السبت المقبل على ملعب مختار التتش تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق خوسيه ريفيرو استعدادا لبطولة كأس العالم للاندية في أمريكا والتي من المقرر ان يتوجه اليها الفريق في الرابع من الشهر المقبل وتنطلق يوم ١٥ من نفس الشهر بمواجهة الأهلي وانتر ميامي الامريكي. 

 

رقم جديد يضاف إلى سجل الأهلي بعد التتويج بالدوري الـ45

وحقق النادي الأهلي رقميا مميزا يضاف لسجلات الأرقام المميزة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه.

 

ويعد هذا التتويج هو الثامن للنادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز خلال العشر سنوات الأخيرة. 

 

قائمة الأكثر تتويجا بالدوري من جيل الأهلي الحالي

واصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، كتابة اسمه بين أساطير القلعة الحمراء، بعدما أصبح أكثر لاعبي الأهلي من الجيل الحالي تتويجًا بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب تتويج الفريق باللقب رقم 45 في تاريخه.

ويتصدر ربيعة القائمة برصيد 10 بطولات دوري، ويأتي الثلاثي محمد الشناوي، عمرو السولية، ومحمد هاني، حيث يمتلك كل منهم 8 ألقاب دوري بقميص الأهلي.

كما يواصل الظهير الأيسر التونسي علي معلول حضوره القوي ضمن قائمة الأكثر تتويجًا، بعدما رفع رصيده إلى 7 ألقاب دوري منذ انضمامه للنادي في 2016، كما يبرز اسم أكرم توفيق في قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي تتويجا بالدوري مع الأهلي، برصيد 6 بطولات. 

كيف ساهم  كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45؟

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية. 

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة مرة وحيدة اعتباريا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي وإنتر ميامي بطولة كأس العالم للأندية خوسيه ريفيرو عماد النحاس

مواد متعلقة

رقم جديد مميز يضاف إلى سجل الأهلي بعد التتويج بالدوري الـ45

عماد النحاس يكشف عن مصيره مع الأهلي وما دار بينه وبين الخطيب أثناء تسليم الدرع (فيديو)

الأكثر قراءة

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية بدءا من اليوم

مقطع مرعب، انهيار جليدي ضخم يمحو قرية كاملة في سويسرا (فيديو)

رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

سجل هنا، أهداف ومزايا مبادرة "الرواد الرقميون"

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29 مايو 2025

نظر استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين على حكم المؤبد 23 يونيو

خدمات

المزيد

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

المزيد

انفوجراف

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية