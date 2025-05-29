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رياضة

رقم جديد مميز يضاف إلى سجل الأهلي بعد التتويج بالدوري الـ45

الأهلي بطلًا للدوري
الأهلي بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على نظيره فاركو في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي رقميا مميزا يضاف لسجلات الأرقام المميزة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه.

ويعد هذا التتويج هو الثامن للنادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز خلال العشر سنوات الأخيرة. 

قائمة الأكثر تتويجا بالدوري من جيل الأهلي الحالي

واصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، كتابة اسمه بين أساطير القلعة الحمراء، بعدما أصبح أكثر لاعبي الأهلي من الجيل الحالي تتويجًا بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب تتويج الفريق باللقب رقم 45 في تاريخه.

ويتصدر ربيعة القائمة برصيد 10 بطولات دوري، ويأتي الثلاثي محمد الشناوي، عمرو السولية، ومحمد هاني، حيث يمتلك كل منهم 8 ألقاب دوري بقميص الأهلي.

كما يواصل الظهير الأيسر التونسي علي معلول حضوره القوي ضمن قائمة الأكثر تتويجًا، بعدما رفع رصيده إلى 7 ألقاب دوري منذ انضمامه للنادي في 2016، كما يبرز اسم أكرم توفيق في قائمة اكثر لاعبي الجيل الحالي تتويجا بالدوري مع الأهلي، برصيد 6 بطولات. 

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية. 

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة مرة وحيدة اعتباريا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

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الأهلي عماد النحاس الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري فاركو

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