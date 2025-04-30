رسوم ترامب تشعل  سوق السيارات فى مصر.. توقعات بارتفاع الأسعار وقطع الغيار 7% وزيادة الطلب على المصنعة محليا

فى خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من العديد من الدول، وتم فرض رسوم بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 31% على واردات الولايات المتحدة من سويسرا، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادى العالمي.

ورغم أن هذه الرسوم تركز فى الأساس على أسواق السيارات فى الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها امتدت إلى الأسواق العالمية، بما فى ذلك مصر، حيث بدأت تظهر تأثيراتها على أسعار السيارات وقطع الغيار.

عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية علاء السبع كشف عن تأثير هذه الرسوم على سوق السيارات المصرى فى الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك عدة سيناريوهات قد تشهدها الأسواق، من بينها: تقليص شركات التصنيع للكمية المنتجة من السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع رفع الأسعار لتغطية الزيادة الكبيرة فى التكاليف.

استطرد السبع: “الشركات المصنعة ستسعى لزيادة الأسعار لمواكبة هذه الرسوم الجمركية الكبيرة، بينما ستتجه بعض الشركات لتقليص الإنتاج للحفاظ على الأرباح. كما أن هناك حالة من التوتر بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدى إلى تأثيرات غير مباشرة على السوق المصري.”، معربًا عن قلقه من تأثير هذه الأزمة على أسعار السيارات المحلية وقطع الغيار، حيث توقع أن يشهد السوق زيادات تتراوح بين 3 إلى 7 فى المائة فى الفترة القادمة، لكنه أضاف أن تجميع السيارات فى مصر قد يكون خطوة جيدة، بشرط أن يتم دراسة الجدوى بشكل دقيق لتجنب الخسائر المحتملة.

وفيما يتعلق بنصائح السبع للمصنعين المحليين، أكد أن الفترة القادمة قد تشهد زيادة كبيرة فى الطلب على السيارات المحلية، مما سيوفر فرصة للنمو وتحقيق أرباح أكبر.

من جانبه، أشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن سوق السيارات فى مصر تعانى من أزمة مستمرة، والتى تفاقمت منذ أزمة جائحة كورونا التى تسببت فى انهيار حركة البيع والشراء بشكل كبير، وأوضح أبو المجد أن السوق شهد حالة من التوقف شبه الكامل فى بيع السيارات لمدة طويلة.

وفيما يتعلق بقرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية على السيارات، أكد أبو المجد إن تأثير هذا القرار على مصر سيكون محدودًا، حيث أن نسبة السيارات المستوردة من الولايات المتحدة إلى مصر لا تتجاوز الواحد فى المئة، لكنه أشار إلى أن هناك قلقًا حقيقيًا من تأثير الرسوم على السيارات المستوردة من ألمانيا، مثل “مرسيدس” و”بى إم دبليو” و”فولكس فاجن”، التى تعد من أكثر العلامات التجارية مبيعًا فى مصر.

ورغم هذه التحديات، أشار أبو المجد إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد حالة من الاستقرار منذ منتصف عام 2024 حيث عادت حركة البيع والشراء بشكل تدريجي، مما يبعث على الأمل فى تحسن الوضع العام.

وأكد أبو المجد أن سوق السيارات المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا فى مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة، لكن تبقى هناك مخاوف كبيرة من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض أسواق التصدير الرئيسية.

وبينما يستمر التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يظل سوق السيارات المصرى فى حالة ترقب شديد، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يواجه المستهلكون تحديات كبيرة، فى الوقت الذى تحاول فيه الشركات إيجاد حلول لتخفيف الأعباء المترتبة على هذه التغيرات.

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