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ثقافة وفنون

"زغرودة في وريد القدس"، الرواية السادسة لريهام سماحة عن مركز الحضارة العربية

الكاتبة ريهام سماحة
الكاتبة ريهام سماحة مع روايتها الجديدة

صدرت مؤخرًا عن مركز الحضارة العربية للنشر والتوزيع، رواية جديدة بعنوان "زغرودة في وريد القدس" للكاتبة ريهام سماحة، لتكون بذلك الرواية السادسة في مسيرتها الإبداعية المتميزة.

ريهام سماحة 

وتواصل سماحة من خلال هذا العمل استكشاف قضايا الإنسان والهوية، حيث تسرد الرواية حكاية مدينة تعيش بين الذاكرة والاحتلال، وتنبض بالمقاومة رغم الألم.


وتُعرف ريهام سماحة بقدرتها على الغوص في أعماق النفس البشرية وتقديم شخصيات نابضة بالحياة، مع طرح قضايا واقعية من خلال رؤية فنية تجمع بين الواقعية الرمزية والطرح الفلسفي.

رواية زغرودة في وريد القدس

وقالت الكاتبة أنها اعتمدت في هذا العمل على ما وصفته بـ"أسلوب العدسة السردية"، وهي تقنية تعتمد على تقديم المشهد الروائي من زوايا متعددة،  بأسلوب يمزج بين اللغة الأدبية والمشهدية البصرية، ما يتيح للقارئ التفاعل مع النص كما لو كان يشاهده بعدسة كاميرا تلتقط أدق التفاصيل.

وتُعد "زغرودة في وريد القدس" خطوة جديدة في مشروع ريهام سماحة الأدبي، الذي يركز على تقديم تجربة سردية مختلفة، تحفّز القارئ على إعادة التفكير في القضايا المصيرية من منظور فني وروحي متجدد.

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ريهام سماحة زغرودة في وريد القدس رواية زغرودة في وريد القدس

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