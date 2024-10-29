قومي المرأة بأسيوط ينظم تدريبات ريادة الأعمال لتمكين 625 سيدة اقتصاديًا

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية وهو ما يظهر جليًا في إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بالمراكز والقرى، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقدمه المرأة بكافة المجالات في المجتمع المصري لذا نعمل على تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية ما يحقق نتائج أفضل في تنمية المجتمع وخاصة فيما يخص المرأة.

ندوات وتدريبات عن ريادة الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للمرأة بأسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوات وتدريبات عن ريادة الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بقرى (الحساني والهدايا والشغبة والزاوية ودير درنكة) التابعة لمركز أسيوط وقرى (التمساحية والتتالية والقصير والشيخ داود) التابعة لمركز القوصية.

تدريب 625 سيدة لتمكينها اقتصاديا

جاء ذلك بمشاركة 625 سيدة خلال الفترة من 19: 24 أكتوبر الجاري ضمن سلسلة تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديًا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة التي تؤثر على جهود التنمية المستدامة وهو ما يزيد من تماسك المجتمعي.