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قومي المرأة بأسيوط ينظم دورات عن رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء

دورات تدريبية للمجلس
دورات تدريبية للمجلس القومي للمرأة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أهمية استمرار تنفيذ ندوات وفعاليات لنشر ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية؛ ما يحقق نتائج أفضل في تنمية المجتمع. 

 الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الهام الذي تقدمه المرأة بكافة المجالات في المجتمع المصري لذا نعمل على تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع، وذلك لتمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتعريفها بحقوقها بكافة الطرق الممكنة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030.

رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء"

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للمرأة بأسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس بأسيوط، قد نظم دورتين تدريبيتين على التوالي خلال نوفمبر الجاري بعنوان "رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء"، بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بحضور نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وإسلام عاطف فهيم المحامية بمكتب شكاوى فرع المجلس القومي بأسيوط. 

حيث تحدثت الدكتورة مروة كدواني عن اختصاصات المجلس القومي للمرأة وأهدافه وتشكيله والهيكل الإداري، وتحدثت عن المشروعات التي يقدمها فرع المجلس بأسيوط للسيدات والتمكين الاقتصادي من خلال التدريبات التي يمنحها للسيدات لإدارة المشاريع، ثم تحدثت عن مشروع الادخار وبرنامج "نورة"، والخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس من استخراج بطاقات رقم قومي مجانية فضلًا عن سبل دعم السيدات في شتى أوجه مناحي الحياة. 

 

قومي المرأة بأسيوط ينظم تدريبات ريادة الأعمال لتمكين 625 سيدة اقتصاديًا

استخراج 134 بطاقة رقم قومي للمعيلات ضمن مبادرة بداية بأسيوط (صور)

ثم تحدثت محامية مكتب الشكاوى إسلام عاطف عن مكتب الشكاوى عن الخدمات التي يقدمها وطرق تلقي الشكاوى من السيدات المعنفات بالمجتمع.

 ونوهت عن الخط الساخن 15/15 ثم تحدثت عن الخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس من خلال مكتب الشكاوى، ممثلة في المحامين المتطوعين والدعم للسيدات اللاتي تعانين من أي عنف في المجتمع.

 وتحدثت عن ١٢ محورًا من محاور عمل مكتب الشكاوى.

 ثم تحدثت نهاد أبو القمصان على مدار التدريب عن كيفية الاستماع وتقديم الإستشارات القانونية وقراءة ملف القضية فضلًا عن جرائم العنف والتحرش والجرائم الإلكترونية.

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