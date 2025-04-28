محافظ أسيوط يوجه بإصلاح 120 سريرا و60 كرسيا متحركا والاستفادة من 30 طن رواكد خشبية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في القطاعات الخدمية، على مستوى المحافظة مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات القطاع الصحي، بقيادة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط بمقر مديرية الصحة والسكان وبحضور النائب الحسيني جلال، والنائب أحمد الشناوي أعضاء مجلس النواب، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة لشئون الطب العلاجى.

إجراء صيانة وإصلاح لـ 120 سريرًا و60 كرسيًا متحركًا متهالكًا

وناقش محافظ أسيوط سبل تحسين الخدمات الصحية واستغلال الإمكانات المتوفرة، بما في ذلك المعدات المعطلة، من خلال صيانتها وإعادة تدويرها وفي هذا السياق، أصدر توجيهاته بإجراء صيانة وإصلاح لـ 120 سريرًا و60 كرسيًا متحركًا متهالكًا عبر المركز الشامل للتأهيل بنين بمركز الفتح التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لإعادة استخدامها في المنشآت الصحية.

كما وجه محافظ أسيوط بإجراء صيانة شاملة لأجهزة الكمبيوتر والطابعات الموجودة بالمخازن للاستفادة منها بدلًا من تركها دون استخدام بالإضافة إلى ذلك، أمر بنقل 30 طنًا من الأخشاب المتهالكة و10 آلاف جركن فارغ من مديرية الصحة إلى قطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة منتجات مختلفة، مما يساهم في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.

ووجه أبو النصر بنقل عهدة القماش الموجودة بمخازن الصحة بأسيوط إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الجمعيات الأهلية وإعادة تدويرها بما يخدم المجتمع المدني.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات العامة والوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين الأداء وضبط المنظومة، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

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