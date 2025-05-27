الثلاثاء 27 مايو 2025
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رئيس جامعة أسيوط في يوم أفريقيا: نسعى لتوسيع قاعدة الطلاب الوافدين من أبناء القارة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

يحتفل العالم ودول القارة السمراء في الخامس والعشرين من مايو من كل عام بيوم أفريقيا، الذي يخلد ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، ويجسد طموحات شعوب القارة نحو الوحدة، والسلام، والتنمية الشاملة.

ولذلك تؤكد جامعة أسيوط على التزامها الدائم بدورها تجاه القارة الأفريقية، من خلال حضور فعّال ومتجذر في عمق المشهد العلمي والثقافي الأفريقي. 

ارتباط مصر بأفريقيا 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أن ارتباط مصر بأفريقيا ليس فقط ارتباطًا جغرافيًا، بل هو انتماء حضاري وتاريخي وثقافي، تقوم فيه المؤسسات التعليمية بدور محوري، وعلى رأسها جامعة أسيوط، التي تُعد من أقدم وأكبر جامعات صعيد مصر، وتمتلك رصيدًا ممتدًا من التعاون والعطاء العلمي الموجه لأبناء القارة.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تستقبل سنويًا الكثير من الطلاب من الدول الأفريقية الشقيقة، ممن وجدوا في الجامعة بيئة تعليمية جادة ومحفزة، وفرصًا حقيقية للتعلم والتطوير، بما يعود بالنفع على مجتمعاتهم. وأضاف أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد ليشمل مشروعات بحثية مشتركة، واتفاقيات تعاون علمي في مجالات حيوية متنوعة.

توسيع قاعدة الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية 

وتسعى جامعة أسيوط، من خلال رؤية شاملة، إلى تعميق تعاونها الأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا، وتوسيع قاعدة الطلاب الوافدين، ودعم البحث العلمي المشترك في القضايا التي تهم مستقبل القارة، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية تبدأ من قاعات العلم، ومن تبادل التجارب والخبرات بين الشعوب.

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ويؤكد رئيس جامعة أسيوط أن يوم أفريقيا، هو دعوة متجددة لتعزيز التضامن والتكامل، ورسالة تحملها جامعة أسيوط في سياساتها الأكاديمية، لترسيخ التعاون بين أبناء القارة، وبناء مستقبل أفريقي أكثر استقرارًا وتقدمًا.

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