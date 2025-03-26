الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بانتخاب مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بكافة المدارس

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مديري الإدارات التعليمية، فيتو

التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مديري الإدارات التعليمية بالمراكز؛ بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط لبحث ومناقشة سبل تحسين مستوى التعليم وتطوير أداء المدارس والتغلب على المعوقات وذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بكافة الطرق الممكنة مشددًا على ضرورة متابعة وتنفيذ التقييمات الأسبوعية وإعادة الانضباط داخل المدارس والغياب والحضور والالتزام بجدول الحصص المقررة وحضور المدرسين وانتظامهم لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. 

استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات داخل وخارج المدارس

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم وتطوير وتحسين الأداء الإداري والتعليمي بكافة مدارس المحافظة ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطلاب داخل تلك المدارس خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم والاهتمام بالنشء وطلاب المدارس وتعزيز روح الإنتماء والولاء للوطن مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية في العديد من الموضوعات الهامة والتي من بينها التأكيد على إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات داخل وخارج المدارس.

إعادة تشكيل وانتخاب مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بكافة المدارس

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة إعادة تشكيل وانتخاب مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بكافة المدارس على مستوى المحافظة بالشكل اللائق بالمحافظة ليكون أكثر فعالية على أرض الواقع على أن يمارس اختصاصاته ودوره المنوط به تنفيذه دون تقاعس أو تخاذل بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربويًا والمشاركة في حل المشكلات وتنفيذ الحلول الممكنة بغرض تحسين العملية التعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق أفضل معايير الجودة وتقديم أجيال قادرة على المشاركة في بناء الوطن. 

تنفيذي أسيوط يوجه بإنشاء دار للأوبرا ونزع ملكية 10 مدارس للنفع العام|صور

محافظ أسيوط يقرر إنشاء صوبا زراعية بجميع المراكز وإداراتها من خلال طلاب المدارس

وأضاف محافظ أسيوط أن الفترة القادمة تحتاج إلى المزيد من التعاون وبذل الجهد لمصلحة الطلاب وتفعيل المشاركة المجتمعية لتلك المجالس لدعم هذه المشاركات وتشجيعها بما يدعم المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة حيث أن هؤلاء الطلاب هم أمل المستقبل واستثمارنا في تعليمهم هو الطريق نحو تنمية حقيقية ومستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أسيوط التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية محافظة اسيوط محافظ أسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

"صحة أسيوط" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر

جامعة أسيوط تكرم الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية (صور)

جامعة أسيوط تؤكد التزامها بمكافحة السل في اليوم العالمي للمرض

مستشفي جامعة أسيوط ينجح في إعادة زرع ذراع مبتور لشاب

محافظ أسيوط ووزيري الشباب والخارجية يتفقدون أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط|صور

تهتكت جمجته بسبب حادث، فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفل

محافظة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي بحضور وزيري الخارجية والرياضة (صور)

محافظ أسيوط يتابع إعادة تدوير الرواكد بورش المدرسة الثانوية الزخرفية (صور)

الأكثر قراءة

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

أخبار مصر: إنقاذ حلوان من حريق مدمر، تصريحات نارية لحسام حسن عن مصطفى محمد وعاشور، آخر تطورات فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

نتائج الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

منوعات

المزيد

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

حدث في 26 رمضان 532 هـ، مقتل الخليفة العباسي منصور بن المسترشد

المزيد
الجريدة الرسمية