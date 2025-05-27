مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين أثناء صيانة بيارة صرف صحي بأسيوط

لقى عامل مصرعه أثناء تنفيذ أعمال صيانة داخل بيارة صرف صحي بمركز البداري التابع لمحافظة أسيوط، بينما تمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ اثنين من زملائه مصابين وتم ونقلهما إلى المستشفى العام والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج التصريح بالدفن.

مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في صيانة بيارة صرف صحي

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من أهالي المركز بمصرع عامل وإصابة اثنين آخرين من زملائه أثناء عملهم في صيانة بيارة صرف صحي.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز البداري وسيارة الإسعاف وفرقة الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع عامل على الفور.

إنقاذ عاملين ونقلهم لتلقى العلاج بالمستشفى المركزي

فيما تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من خلال أعمال البحث من إنقاذ واستخراج عاملين آخرين مصابين وتم نقلهم على الفور لتلقي العلاج بالمستشفى المركزي.



تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط التي تباشر التحقيق لكشف ملابسات الحادث وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الواقعة لحين انتهاء أعمال النيابة.

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