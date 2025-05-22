إطلاق نار على شخص حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية

ذكرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه تم إطلاق النار على شخص حاول اقتحام السياج الأمني لمقر الـ CIA.

شخص يحاول اقتحام مقر وكالة CIA

وأضافت وكالة CIA في بيانها، أن سلطات إنفاذ القانون استجابت لحادث أمني خارج مقر الوكالة بفرجينيا، مشيرة إلى أنه تم إغلاق البوابة الرئيسية لمقرها بالولاية بعد حادثة إطلاق نار.

وطالبت وكالة CIA بالابتعاد عن مقرها بولاية فيرجينيا، وذلك بعد محاولة شخص اقتحام مقرها.

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