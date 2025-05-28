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خارج الحدود

أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

تعتزم حكومة أيرلندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ردًّا على استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.


ونقلت وسائل إعلام غربية عن متحدث باسم الخارجية الأيرلندية أن "الحكومة وافقت على المضي قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن "الحكومة الإيرلندية تعتبر التشريع الذي يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التزاما بموجب القانون الدولي".

وفي السياق ذاته، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: لا نعطي دروسًا لأحد لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام.


وتدرس العديد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مجازر غزة.

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إيرلندا المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية الخارجية الإيرلندية

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